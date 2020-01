Chi è Mariangela Eboli, la compagna di Checco Zalone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mariangela Eboli è la compagna dell’attore e regista Checco Zalone. Amministratrice unica della MZL, la società del celebre artista pugliese (che in questi giorni sta macinando successi al botteghino con la sua ultima fatica cinematografica Tolo Tolo), è nata a Triggiano, città in provincia di Bari. Mariangela ha lavorato come cantante di pianobar e, proprio durante una delle serate in questione, ha incontrato Checco Zalone, all’anagrafe Luca Medici, con il quale fa coppia fissa da tanto tempo. I due, che sono molto riservati in merito alla loro vita privata, sono genitori di due bambine. La maggiore, di nome Gaia, è nata nel 2013, mentre Greta è venuta al mondo nel 2017. Del loro primo incontro, avvenuto in una pizzeria, Zalone ha parlato in un’intervista di qualche anno fa, specificando di aver rotto il ghiaccio dicendo di essere un musicista e di aver bisogno di una ... Leggi la notizia su dilei

