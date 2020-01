Chi è Lucia Borgonzoni, la candidata del centrodestra alle elezioni in Emilia Romagna (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni, chi è la candidata della Lega alle elezioni in Emilia Lucia Borgonzoni CHI È – Lucia Borgonzoni è la candidata del centrodestra per le elezioni regionali in Emilia Romagna 2020. Dopo aver provato a battere nel 2016 il sindaco uscente di centrosinistra Virginio Merola, Borgonzoni è stata sconfitta al ballottaggio. Adesso dopo che nel frattempo è diventata senatrice, è stata invece scelta direttamente da Matteo Salvini per essere la candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno il prossimo 26 gennaio. > Leggi anche la Guida alle elezioni in Emilia Romagna di TPI Lucia Borgonzoni guida dunque l’assalto del centrodestra alla Regione Emilia Romagna e sfida il governatore uscente del PD Stefano Bonaccini. La biografia di Lucia Borgonzoni: un profilo Nome: Lucia Borgonzoni Data di nascita: 18 settembre 1976 Luogo: ... Leggi la notizia su tpi

