Checco Zalone, “Tolo Tolo” incasso record: «Durante le riprese grandi momenti di sconforto» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Checco Zalone non ha che un solo nemico a cui far fronte: se stesso. E lo dimostra l’incasso da record del suo ultimo film Tolo Tolo, che nel primo giorno di programmazione, 1 gennaio 2019, ha fatto registrare 8.668.926 euro con oltre un milione di spettatori. Una media di 7.164 persone in 1.210 schermi. Davvero incredibile: il precedente successo, Quo vado?, si era fermato a 7.360.192 euro. Il film, prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi e distribuito dalla Medusa di Giampaolo Letta, racconta il viaggio di un imprenditore pugliese in fuga dai debiti e costretto dalla guerra a tornare in patria sulla rotta dei migranti. Un tema caldo che ha portato Checco Zalone a ben 4 anni di assenza dal grande schermo. E i mesi di lavorazione sono stati tutt’altro che facili… Checco Zalone, “Tolo Tolo” incasso record: «Durante le riprese grandi momenti di ... Leggi la notizia su urbanpost

