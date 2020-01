Checco Zalone da record: 8,6 milioni di euro nel giorno di esordio di Tolo Tolo (Di giovedì 2 gennaio 2020) ″#ToloTolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi cinquant’anni. Complimenti a #LucaMedici @Checco Zalone e #Taodue. Il cinema che fa discutere, provoca, torna a far riflettere e si evolve, fa bene a tutti!”. Lo scrive sul suo profilo twitter il regista Gabriele Muccino. #ToloTolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi cinquant’anni. Complimenti a #LucaMedici@Checco Zalone e #Taodue. Il cinema che fa discutere, provoca, torna a far riflettere e si evolve, fa bene a tutti!— Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) 2 gennaio 2020Il ciclone ToloTolo, esordio nella regia dell’ormai santificato Checco Zalone eretto a monumento della nuova comicità nazionale nel segno, felicemente contraddittorio, di Alberto Sordi da cui ... Leggi la notizia su huffingtonpost

