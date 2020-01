Checco Zalone da giovane: muscoloso e pieno di capelli [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Checco Zalone è tornato nelle sale di tutta Italia con “Tolo Tolo“. Al botteghino è già un enorme successo; dopo solo un giorno di proiezioni, ha incassato più di 8 milioni di euro. La pellicola era attesissima e sta già facendo appassionando già i fan dell’attore. Ma voi, Checco, lo avete mai visto quando era giovane e pieno di capelli? Un divo tutto muscoli Oggi è un grande comico, che ha saputo affermarsi in un panorama complesso quale quello attoriale italiano; in passato però, un bel po’ di lune fa, Checco era muscoloso, pieno di capelli e … un vero sex symbol! Non lo avremmo mai detto. Zalone si nasconde sempre, mostra solo il suo lato comico, ma a quanto pare da giovane amava esibire un fisico scolpito e molto curato. Un vero culturista! L'articolo Checco Zalone da giovane: muscoloso e pieno di capelli FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

