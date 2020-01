Checco Zalone batte sé stesso e riscrive la storia degli incassi al cinema: 8,6 milioni in un solo giorno. Ma Ignazio La Russa: “Scarso e noioso” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Zalone batte sé stesso e riscrive la storia degli incassi al cinema. Tolo Tolo ha fatto il botto nel primo giorno di programmazione. Soltanto negli spettacoli del 1 gennaio 2020 il quinto film con Checco Zalone, qui anche all’esordio alla regia, ha raccolto 8.668.926 milioni di euro per un milione e 175mila presenze. Cifra sbalorditiva, quella degli incassi, che difficilmente sarà battuta nei decenni a venire e che ha come unico confronto italiano possibile nei 7.360.192 milioni di euro del primo giorno di programmazione di Quo Vado?, uscito il 1 gennaio 2016 (era un venerdì, tra l’altro). L’exploit zaloniano, l’ennesimo, quasi raddoppia il primo giorno di box office di un blockbuster americano come il recente Avengers: Endgame (5.377.882 euro), Il re leone (3.137.388 euro) o il capitolo conclusivo della saga Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (3.185.844 euro). 1210 gli schermi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… - HuffPostItalia : Checco Zalone da record: 8,6 milioni di euro nel giorno di esordio di ToloTolo -