Checco Zalone batte se stesso: 8,6 milioni d’incasso in un solo giorno per Tolo Tolo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Checco Zalone da record: 8,6 milioni d’incasso nel giorno d’esordio per Tolo Tolo batte se stesso Checco Zalone con Tolo Tolo, il suo nuovo film uscito nelle sale di tutt’Italia il 1 gennaio 2020. Per il recordman del cinema italiano, infatti, si tratta di un nuovo incassi mostruoso in un solo giorno, quello d’esordio. Secondo i dati diffusi da Cinetel, infatti, la pellicola ha incassato nel giorno di Capodanno ben 8,68 milioni di euro. Un incasso record che supera di quasi 2 milioni la cifra già record di Quo Vado?, il film di Zalone uscito nel 2016. Insomma, l’attore pugliese si dimostra un caso unico nel panorama del cinema italiano, capace di portare nelle sale milioni di italiani anche a Capodanno. In molte città, in effetti, le sale cinematografiche hanno organizzato delle proiezioni speciali di Tolo Tolo subito dopo la mezzanotte e il brindisi per ... Leggi la notizia su tpi

Linkiesta : Salvini e Meloni resteranno delusi, ma chi accusa Tolo Tolo di razzismo e di sessismo continua a non capire la sati… - GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… - HuffPostItalia : Checco Zalone da record: 8,6 milioni di euro nel giorno di esordio di ToloTolo -