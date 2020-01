Charlene di Monaco racconta ecco perché non sorrido mai (Di giovedì 2 gennaio 2020) Charlene di Monaco è apparsa sempre più sconsolata, tanto da far preoccupare sudditi e fan. Gli occhi perennemente tristi, il sorriso praticamente assente: durante le sue uscite pubbliche, soprattutto nell’ultimo anno. Negli scorsi giorni la Principessa si è confidata al magazine sudafricano “Huisgenoot”, e ha confessato: “Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente”. La preoccupazione per il padre malato che ha subito un intervento delicatissimo, la scomparsa improvvisa di due suoi carissimi amici a dieci giorni l’uno dall’altro, la nostalgia della sua famiglia che vive in Sudafrica: sono queste le cause della tristezza mostrata da Charlene. La moglie di Alberto di Monaco si è sfogata una volta per tutte: “Le persone fanno presto a dirti ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono tutto quello che si nasconde ... Leggi la notizia su people24.myblog

infoitcultura : Charlene di Monaco confessa il suo anno pieno di dolore, ecco perché sorridere è difficile (Foto) - zazoomblog : Charlene di Monaco confessa il suo anno pieno di dolore ecco perché sorridere è difficile (Foto) - #Charlene… - zazoomnews : Charlene di Monaco confessa il suo anno pieno di dolore ecco perché sorridere è difficile (Foto) - #Charlene… -