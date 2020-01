Cecilia Zagarrigo Instagram, auguri taglienti in mini dress scintillante: «Che fisico, altroché…» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non accenna a smorzare la tagliente ironia Cecilia Zagarrigo che si mostra su Instagram in una mise scintillante per salutare il nuovo anno. Tra le protagoniste assolute del trono di Carlo Pietropoli, Cecilia ha subito dato del filo da torcere alle corteggiatrici del ventottenne di San Donà di Piave, facendosi notare immediatamente anche dal neo-tronista, un po’ intimorito dalle vicende che di volta in volta si succedevano in puntata in merito ai percorsi dei colleghi di trono. Più avvezza alle dinamiche di trasmissione, la Zagarrigo si è mostrata agguerrita e sicura di sé, scatenando non poche polemiche. Cecilia Zagarrigo Instagram, scintillante e ‘irriverente’ nel mini dress fasciante L’ostentata sicurezza dell’ex single di Temptation Island ha suscitato non poche critiche nel salotto pomeridiano di Canale 5, così come l’ennesima presenza di Cecilia ha acceso gli animi su ... Leggi la notizia su urbanpost

