Caterina Balivo su Pamela Prati: “Mi ha parlato dei suoi figli con le lacrime agli occhi” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo è tornata a parlare del caso Pratiful a Vieni da me, ecco cosa ha svelato la conduttrice su Pamela Prati Pamela Prati torna ad attirare l’attenzione del gossip a causa dello scandalo che l’ha resa protagonista per mesi. In televisione per molto tempo ha preso in giro tutti con la storia del suo matrimonio con Mark Caltagirone, l’uomo però non è mai esistito. In molti hanno sospettato a lungo che il matrimonio della Prati non fosse reale, a sostenere per primo questa tesi è stato il fondatore di Dagospia, Roberto D’Agostino. Quando la verità è venuta a galla la Prati non ha mai ammesso di aver fatto tutto per ottenere maggiore visibilità, al contrario ha più volte precisato di essere lei la prima vittima della vicenda. Pamela Prati ha infatti detto di essere stata plagiata e truffata, a detta sua lei era davvero convinta di essere fidanzata con Mark Caltagirone, pensava ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

