Caterina Balivo spiazza tutti, è successo durante l’ultima puntata di Vieni da me (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più amate e seguite sui social. La Balivo ama tenere sempre aggiornati i fan anche quando non va in onda e quindi posta spesso foto delle sue giornate, video e storie su Instagram. Se vi state chiedendo perché è tanto amata, date uno sguardo a quanto successo oggi. Nel pomeriggio, come sempre, è andata in onda la prima puntata del 2020 del programma pomeridiano di Rai1. La conduttrice ha augurato «buon anno» a tutti i telespettatori. Poi compie un gesto che sorprende i follower. A pochi minuti dall’inizio della puntata, Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto che la vede ritratta seduta sul divano di casa, in compagnia dei figli Guido Alberto e Cora. La didascalia a corredo non lascia dubbi: «tutti sul divano a vedere Vieni da me». Insomma, la puntata andata in onda oggi pomeriggio non era in diretta, bensì registrata. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

