Caterina Balivo, la prima foto del 2020 è super hot: il vestitino è strettissimo e lo spacco inguinale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Amatissima come presentatrice di Vieni da me, Caterina Balivo è molto seguita dal pubblico anche sui social dove posta ogni giorno foto delle sue giornate e della sua bellezza. È spontanea, è ironica, è simpatica e il pubblico non può che amare Caterina Balivo. E quando lei mette in mostra il suo lato sexy… Tutti perdono la testa. Per esempio, avete visto la prima foto che Caterina Balivo ha postato nel 2020? Se questo è l’inizio dell’anno, non vediamo l’ora di sapere cosa succederà nei prossimi mesi. Già, la prima foto che Caterina Balivo ha postato su Instagram nel 2020 è super sexy. Pazzesca. “prima foto della nuova decade, 2020 a noi due! #CaterinaBalivo #Caterinasecrets pic by @cosimobuccolieri” ha scritto la Balivo a didascalia dello scatto. E i fan hanno perso la testa di fronte alla sua bellezza. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

infoitcultura : Nancy Brilli a Vieni da me rivela a Caterina Balivo: «Una volta ho dato uno schiaffo a Virzì» - zazoomnews : Pamela Prati Caterina Balivo svela nuovi retroscena sul caso Mark Caltagirone: ecco cosa ha rivelato - #Pamela… - jef_sotto : RT @telegnocca: la dea Caterina Balivo oggi in stivaloni da piratessa ??????????????? -