Caterina Balivo che bomba sexy per la prima puntata dell’anno di Vieni da me: rosso e scollata (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inizia davvero alla grande il nuovo anno per il pubblico di Vieni da me che ha potuto ammirare Caterina Balivo in tutta la sua bellezza. Per le puntate in onda nelle feste di Natale, la conduttrice di Rai 1 ha spesso optato per un outfit festoso, scegliendo dei bellissimi abiti rossi e brillanti. Oggi però, nella prima puntata dell’anno di Vieni da me si è davvero superata. L’abbiamo infatti vista bellissima in un abito rosso che le stava di incanto, una scollatura super sexy e il caschetto ormai diventato must have per la Balivo. A proposito dei capelli rivendendo delle immagini nel corso dell’intervista con Massimiliano Varrese, non ha potuto fare a meno di ricordare quando li portava lunghi e ne aveva tantissimi. Ma adesso si va di corto ed è perfetta così. Caterina Balivo BELLISSIMA IN rosso PER LA prima puntata DEL 2020 DI Vieni DA ME Nella puntata di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

GigiGx : Ma Caterina Balivo beve da una tazzina vuota? Stile 'momento di relax' di Carmen Russo? ?????? #VieniDalloSponsor #VieniDaMe - italiaserait : Vieni da me: in studio con Caterina Balivo gli attori Francesco Paolantoni e Emanuela Rossi - italiaserait : Vieni da me: la puntata di oggi 2 gennaio. Gli ospiti di Caterina Balivo -