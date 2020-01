Caterina Balivo a Vieni da me ironizza: “Ho la voce da gallina” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo fa una battuta a Vieni da me e ironizza sulla sua voce: “È da gallina!” Ospiti delle “Domande scottanti” di Vieni da me di oggi, 2 gennaio, sono stati Emanuela Rossi e Francesco Paolantoni, protagonisti sul web di una sitcom che parla di prevenzione sul tumore alla prostata. Emanuela che è una delle doppiatrici più famose d’Italia, ha doppiato Paolantoni in uno sketch molto divertente. La donna, poco dopo, ha fatto un complimento alla voce di Caterina Balivo. Quest’ultima ha replicato dicendo… “Ma dove devo andare con questa voce da gallina?” Anche oggi, dunque, abbiamo visto una Caterina Balivo autoironica a Vieni da me. La Rossi, a questa battuta della Balivo, ha risposto che quella di Caterina è una voce “interessante”. L’intervista è proseguita poi tra battute e momenti di riflessione. ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomblog : Caterina Balivo che bomba sexy per la prima puntata dell’anno di Vieni da me: rosso e scollata (FOTO) - #Caterina… - GigiGx : Ma Caterina Balivo beve da una tazzina vuota? Stile 'momento di relax' di Carmen Russo? ?????? #VieniDalloSponsor #VieniDaMe - italiaserait : Vieni da me: in studio con Caterina Balivo gli attori Francesco Paolantoni e Emanuela Rossi -