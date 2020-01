Catanzaro, annullata dal tribunale del Riesame l’ordinanza per segretario calabrese del Psi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare revocando gli arresti domiciliari nei confronti del segretario calabrese del Psi e commissario della società di gestione degli acquedotti Sorical, Luigi Incarnato, arrestato nel maxi blitz della Dda di Catanzaro “Rinascita Scott”. Incarnato è indagato per corruzione elettorale. Secondo l’accusa, in occasione delle elezioni politiche del 2018, in cui era candidato nella lista del Pd, avrebbe offerto la propria collaborazione in cambio di voti a Pietro Giamborino, ex consigliere regionale del Pd ritenuto legato a cosche del vibonese, e Pino Cuomo. Il legale di Incarnato, Franz Caruso, ha espresso la sua soddisfazione per la decisione. “Come abbiamo sempre detto – ha affermato – abbiamo fiducia nella magistratura giudicante che ha fatto giustizia di una misura particolarmente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Catanzaro, annullata dal tribunale del Riesame l’ordinanza per segretario calabrese del Psi - fattoquotidiano : Catanzaro, annullata dal tribunale del Riesame l’ordinanza per segretario calabrese del Psi - Noovyis : (Catanzaro, annullata dal tribunale del Riesame l’ordinanza per segretario calabrese del Psi) Playhitmusic - -