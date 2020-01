Caso Mark Caltagirone, Caterina Balivo: “Pamela era molto presa” – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nell’ultima puntata di ‘Vieni da Me’ Caterina Balivo ha svelato alcuni retroscena su un colloquio privato avuto con Pamela Prati su Mark Caltagirone. Lo scorso anno il Caso Mark Caltagirone è stato un tormentone mediatico. Pamela Prati, infatti, aveva dichiarato in televisione di aver conosciuto un uomo perfetto, con il quale aveva adottato due bambini … L'articolo Caso Mark Caltagirone, Caterina Balivo: “Pamela era molto presa” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

2couldfly8 : COSA HO APPENA LETTO? Vogliono fare un film sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone Iniziamo il nuovo anno all'… - zazoomnews : Pamela Prati Caterina Balivo svela nuovi retroscena sul caso Mark Caltagirone: ecco cosa ha rivelato - #Pamela… - mark_on_the_net : RT @JohannesBuckler: Oggi è il 31 gennaio 1944. E non ho molto tempo. Sta per toccare a me, quindi è il caso che mi sbrighi a raccontarvi l… -