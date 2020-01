Casa. Regione Lombardia avvia la sperimentazione dell’affitto a canone concordato (Di giovedì 2 gennaio 2020) La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini, la manifestazione Leggi la notizia su laprimapagina

Marzialoreti2 : A Slavini passa l'effetto mojito grappa,lei resta sempre così. uno che non ha fatto nulla per la regione, Roma,Lazi… - uffailnick1 : @Lettera43 Quindi ci dovrebbero essere case popolari per tutti... Ah no, puoi/potevi avere una casa in un'altra cit… - mcbeatIes : Io e la mia famiglia non facciamo una vera vacanza (lontani da casa per qualche giorno e fuori dalla regione) da an… -