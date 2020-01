Carceri, diritti dei detenuti: la denuncia del garante campano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Morto in carcere con un tumore all’intestino con metastasi nonostante un certificato di incompatibilità con il regime carcerario. Secondo quanto denuncia il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, è accaduto al carcere di Poggioreale di Napoli: un caso in merito al quale parla di “violazione dei diritti costituzionale per il mancato differimento della pena”. Giovanni De Angelis, secondo la ricostruzione del garante, era evaso dai domiciliari e per questo trasferito a Poggioreale. “Ha avuto colloquio con me il 3 dicembre e dopo diversi solleciti a livello sanitario, il detenuto è stato portato all’ospedale Cardarelli, dal quale veniva dimesso con prognosi tumorale che annunciava ‘una vita breve’. Sollecitata da me, la Direzione Sanitaria del carcere di Poggioreale mi confermava che il 5 dicembre aveva emesso un certificato di ... Leggi la notizia su ildenaro

