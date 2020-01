Capri, Hollywood: The Irishman conquista il premio come Miglior Film (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Film The Irishman ha conquistato il premio come Miglior Film alla ventiquattresima edizione del fstival Capri, Hollywood. The Irishman ha vinto la ventiquattresima edizione del festival Capri, Hollywood, conquistando un totale di sei riconoscimenti, lasciandosi alle spalle C'era una volta a... Hollywood. Il Film diretto da Martin Scorsese ha conquistato il riconoscimento come Miglior Film e il premio come Miglior Attore Non protagonista assegnato a Joe Pesci. Il festival internazionale Capri, Hollywood ha poi proclamato Quentin Tarantinoo Miglior Regista, Renée Zellweger Miglior Attrice Protagonista grazie alla sua performance in Judy, Laura Dern che è stata la Miglior Attrice Non Protagonista per l'interpretazione in Storia di un matrimonio. La Miglior Sceneggiatura è stata assegnata a The Irishman, per ... Leggi la notizia su movieplayer

Notiziedi_it : CAPRI HOLLYWOOD PREMIA “THE IRISHMAN” MIGLIOR FILM E TARANTINO REGISTA - Italpress : CAPRI HOLLYWOOD PREMIA “THE IRISHMAN” MIGLIOR FILM E TARANTINO REGISTA - teleischia : CAPRI HOLLYWOOD: PREMIATI TARANTINO E “THE IRISHMAN” -