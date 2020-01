‘Capri Hollywood The International Film Festival’ premia The Irishman e Tarantino (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – I vincitori della 24° edizione del festival internazionale Capri, Hollywood sono The Irishman di Martin Scorsese e C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. I due Film, che sono stati annunciati come vincitori da Franco Nero e il produttore del festival Pascal Vicedomini, si sono aggiudicati ben sei riconoscimenti a testa. Per il Film di Scozzese, miglior Film, migliore attore non protagonista (Joe Pesci) e migliore sceneggiatura non originale (Steve Zaillian) e i premi per la migliore regia, miglior cast corale e migliore produttore (Shannon McIntosh) per il Film di Tarantino. A Joaquin Phoenix (Joker) è andato il premio di migliore attore, a Renee Zellweger (Judy) quello di migliore attrice, mentre Joe Pesci (The Irishman) è stato riconosciuto migliore attore non protagonista e Laura Dern (Marriage Story) migliore ... Leggi la notizia su anteprima24

