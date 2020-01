Capodanno a Dubai per Barbara d’Urso che accoglie il 2020 tra spiagge e palme (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non aveva rivelato ai suoi followers quale fosse la destinazione per le vacanze natalizie ma poi Barbara d’Urso, postando le immagini delle sue ferie, ha fatto ben capire dove si trovi! La conduttrice di Canale 5 ha scelto una meta calda per dare l’addio al 2019 e il benvenuto al 2020. Messa da parte la sua paura del volo, la conduttrice ha scelto Dubai per iniziare alla grande il nuovo anno: caldo, spiagge, mare e palme. Un viaggio in compagnia di amici con i quali la vediamo nelle sue storie postate sui social e nelle FOTO. In particolare la sera di Capodanno la d’Urso era in compagnia, tra gli altri, di Elisabetta Gregoraci e Jonathan. Anche loro hanno scelto Dubai per dare il benvenuto al 2020 e insieme alla conduttrice di Canale 5 hanno partecipato a un party in stile il Grande Gatsby per dare accogliere questo nuovo anno. Ancora qualche altro giorno di relax ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

