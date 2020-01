Caltanissetta, si lancia ma la tuta alare non si apre: muore a soli 25 anni paracadutista professionista (Di giovedì 2 gennaio 2020) paracadutista morto a Caltanissetta: la tuta alare non si apre e si schianta Un paracadutista è morto a Caltanissetta. Si è lanciato con la tuta alare, la wingsuit, dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta ma il suo paracadute non si è aperto, schiantandosi al suolo. Luca Barbieri, paracadutista professionista di 25 anni, originario della provincia di Parma, è morto il 2 gennaio 2020, facendo la cosa che amava di più. A lanciare l’allarme è stata la donna che lo aveva accompagnato in auto sul cavalcavia, da tre anni interdetto alla circolazione perché non sicuro. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza del 118 ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La vittima è Luca Barbieri, paracadutista professionista con quasi un migliaio di salti all’attivo. È vero che Luca era ancora giovanissimo, ma praticava paracadutismo da anni, era un istruttore professionista di ... Leggi la notizia su tpi

