Calciomercato – Ritorno di fiamma per l’Inter e il Napoli ‘concretizza’: Genoa scatenato, al Milan salutano (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ritorno DI fiamma PER L’INTER – L’Inter torna alla carica per Marcos Acuna. Ne è sicura ‘A Bola’ secondo cui, dopo una prima offerta respinta, il club nerazzurro si ritufferà sull’esterno sinistro dello Sporting nella prossima settimana. Marotta e Ausilio avrebbero messo sul piatto per il 28enne un milione di euro per il prestito e dieci per il riscatto al termine della stagione. Un anno fa il giocatore è stato a un passo dallo Zenit San Pietroburgo, ma l’offerta di 16 milioni più 4 di bonus non ha convinto i portoghesi, che chiedevano 20 milioni come parte fissa. IL Napoli CHIUDE – Stanislav Lobotka è a un passo dal Napoli. Come riporta ‘El Mundo Deportivo’ nelle prossime ore il ds dei campani Cristiano Giuntoli volerà in Spagna per chiudere la trattativa e regalare a Rino Gattuso il primo colpo. Nonostante il Celta ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : #Ibrahimovic ha detto sì al @acmilan: tra stasera e domani, il club conta di definire e chiudere ogni dettaglio per… - DiMarzio : #Perin al @GenoaCFC in prestito secco dalla @juventusfc: scambio di documenti in corso, confermato il ritorno di… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ufficiale il ritorno in rossonero di Zlatan #Ibrahimovic -