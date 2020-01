Calciomercato Napoli, si lavora per un terzino sinistro: piace Rodriguez del Milan (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: la società vuole rinforzare lo scacchiere di Rino Gattuso con un giocatore che possa sopperire al calo di Ghoulam. In questi primi giorni del nuovo anno si segnala l’interessamento del Napoli per Rodriguez, che però il Milan non vuole dare in prestito. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro, anche considerati … L'articolo Calciomercato Napoli, si lavora per un terzino sinistro: piace Rodriguez del Milan proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

DiMarzio : ? Il difensore reduce da 17 presenze con la maglia della #Sampdoria ?? Il #Cagliari punta il centrale del #Napoli - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo -