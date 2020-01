Calciomercato Napoli, per la difesa si segue Vertonghen del Tottenham (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: il club azzurro per rinforzare la difesa punta sul 32enne centrale belga, amico di Mertens, che piace anche all’Ajax. Jose’ Mourinho potrebbe perdere Jan Vertonghen nella seconda parte della stagione. Il difensore e’ in scadenza di contratto e il Tottenham e’ pronto a cederlo per evitare di lasciarlo andare a titolo gratuito in … L'articolo Calciomercato Napoli, per la difesa si segue Vertonghen del Tottenham proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

