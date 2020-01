Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli sta pensando a Dario Saric del Carpi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le ultime buone prestazioni di Dario Saric, centrocampista del Carpi, hanno attirato l’attenzione di diversi club come l’Atalanta. Secondo tuttomercatoweb.com, il club orobico ora però dovrà guardarsi le spalle dall’inserimento del Napoli, che vanta da anni ormai ottimi rapporti con la società emiliana, come testimonia l’affare che ha portato il terzino Francesco Mezzoni all’ombra del Vesuvio. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, autore dei successi del Carpi di qualche anno fa, guarda sempre con attenzione ciò che avviene nella sua ex squadra. Il Napoli sta lavorando da diverse settimane sia sul mercato in entrata sia su quello in uscita. Ci si aspetta che il club azzurro porti a termine numerose operazioni tra gennaio e giugno, quando verrà ridisegnata la rosa. Quello di Dario Saric è un nome molto interessante che può fare al caso degli azzurri. Il Napoli non ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

