Calciomercato Genoa: tutto fatto per l’arrivo di Destro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato Genoa: tutto fatto per l’arrivo di Mattia Destro al Grifone, il giocatore sarùà in città per le visite mediche Mattia Destro si appresta a lasciare il rossoblù del Bologna per abbracciare quello del Genoa. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’incontro tra i due club avvenuto nella serata di ieri è stato positivo. L’attaccante probabilmente svolgerà le visite mediche già oggi. Mancano solo gli ultimissimi dettagli e poi l’affare sarà concluso con il trasferimento in prestito secco fino a giugno (quando scadrà il suo contratto col Bologna). Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

