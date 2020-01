Calciomercato Cagliari: obiettivo Tonelli per la difesa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Cagliari vuole rinforzarsi in difesa e ha messo nel mirino il difensore del Napoli Lorenzo Tonelli: ecco l’offerta rossoblù Il Cagliari vuole rinforzare la difesa per continuare ad alimentare i sogni europei e per aver maggiori rotazioni nel pacchetto arretrato, avrebbe messo nel mirino Lorenzo Tonelli. Il difensore centrale è reduce da 19 presenze e 1 gol con la maglia della Sampdoria, prima di ritornare al Napoli al termine del prestito. Tonelli ha voglia di cambiare aria e giocare, cosa che il Cagliari gli garantirebbe. Come riporta Gianluca Di Marzio, Giulini ci starebbe pensando per gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

