Botti Capodanno 2020: bilancio definitivo Italia morti e feriti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Botti Capodanno 2020: bilancio definitivo Italia morti e feriti Lunghe attese per i festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno, grandi le aspettative di passare una serata indimenticabile che lasci un segno e, magari, dia una svolta alla vita. Tutto deve essere perfetto: look, serata, divertimento; una notte all’insegna dello sfarzo che termina, ormai per tradizione, con giochi pirotecnici. Ma l’euforia per la Notte di San Silvestro porta sempre più a sfociare nel non legale e nel pericoloso, sottovalutando i rischi dei Botti di Capodanno che, puntualmente, contraddistinguono la magica serata e che sempre più spesso causano feriti e, addirittura, morti. Era dal 2013 che non si verificavano morti dovute ai festeggiamenti esplosivi della notte. LEGGI ANCHE: Botti Capodanno 2020: 204 feriti e 1 morto. Napoli maglia nera Le vittime e i feriti del ... Leggi la notizia su termometropolitico

poliziadistato : Resoconto #Capodanno2020 Numero dei feriti dai botti di Capodanno in lieve calo rispetto al precedente anno con 204… - emergenzavvf : Disavventura a lieto fine per un cagnolino, salvato dai #vigilidelfuoco sul greto del torrente Bagnolo dopo essersi… - F_DUva : In #Sardegna, #Umbria e #Basilicata i botti erano arrivati già con le sparate inverosimili di #Salvini in campagna… -