Bonus facciate 2020: quando scatta e come averlo fino al 90% (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bonus facciate 2020: quando scatta e come averlo fino al 90% Il Bonus facciate è una delle novità introdotte nella Manovra previste per il prossimo anno. Si tratta di un’agevolazione fiscale che si aggiunge ai benefici già esistenti in materia di riqualificazione energetica e ristrutturazione. Il Bonus facciate consente dunque di effettuare interventi di pulizia e recupero delle facciate esterne degli edifici (a patto che non si trovino in aree di espansione urbanistica) recuperando le spese tramite una detrazione del 90% da ripartire in 10 rate nel modello 730. Bonus facciate 2020: a chi spetta l’agevolazione Il Bonus facciate 2020 si trova spiegato nel testo della Manovra, dal comma 219 al comma 224. Qui si legge che per le spese documentate sostenute nell’anno 2020 riguardanti gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o ... Leggi la notizia su termometropolitico

