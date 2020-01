Bonifazi, non c’è solo l’Atalanta: oggi incontro tra Fiorentina e agente del difensore (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non c’è solo l’Atalanta su Kevin Bonifazi: anche la Fiorentina è forte sul difensore e ha già incontrato l’agente È corsa a due per Kevin Bonifazi. Il difensore del Toro piace, e non poco, oltre che all’Atalanta anche alla Fiorentina. Come riporta Tuttomercatoweb oggi c’è stato un incontro tra l’agente del difensore e la dirigenza viola. L’ex SPAL piace molto, ma la dirigenza gigliata dovrà sborsare circa 13 milioni di euro se lo vorrà acquistare entro fine mese. Questo il prezzo di Bonifazi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

