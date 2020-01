Boneworks: l'ispirato action adventure per VR guadagna 3 milioni di dollari durante la prima settimana sul mercato (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'interessante Boneworks di Stress Level Zero è un gioco VR basato sulla fisica che è stato assolutamente strabiliante nei filmati pre-release. Ora che il gioco è uscito, SLZ ha annunciato di aver registrato vendite per 100.000 unità nella sua prima settimana sul mercato, il che equivale a $ 3 milioni di entrate. Per riferimento, I Expect You to Die, fece scalpore quando incassò $ 3 milioni lo scorso anno. Tuttavia, quest'ultimo gioco era disponibile su tutte le piattaforme ed era uscito da un anno. Allo stesso modo, Beat Saber ha superato la barriera delle 100.000 unità e ha registrato $ 2 milioni nel suo primo mese in Early Access. Boneworks ha fatto tutto ciò in una settimana ed è disponibile solo su Steam, il che limita il numero di copie che può vendere. Detto semplicemente, Boneworks diventerà, probabilmente, il gioco VR venduto più rapidamente.Ovviamente, il successo potrebbe ... Leggi la notizia su eurogamer

