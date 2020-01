Bombe, rifiuti e musica neomelodica: il Capodanno della vergogna (Video) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’inquadratura è perfetta, lo scenario idilliaco. Sfidando i due gradi centigradi della notte di San Silvestro, a dominare il primo piano del Video è un uomo su una scala, che guarda compiaciuto lo spettacolo. Nel bel mezzo della strada immobile, fiero in mezzo al caos, sguardo rivolto all’infinito. Cumuli di spazzatura sono straripati a terra. Tutto attorno il delirio. Bombe, razzi, missili, fiamme alte. Passanti che assistono festosi e riprendono la bellezza con i telefonini magari caricando “storie” su Instagram. Nell’occhio del ciclone “persone” che ballano lanciando razzi come i pistoleri del far west che si sparano sui piedi. Le note musicali provengono da una sinfonia mai ascoltata prima. Una musica da discoteca remixata da qualcuno in modo da divenire musica neomelodica. Sparata a mille per confondersi con i rumori della guerra. La ... Leggi la notizia su anteprima24

