Bob, Coppa del Mondo Winterberg 2020: nel nuovo anno si torna in Europa. Per il 4 si assegna il titolo continentale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Riparte la Coppa del Mondo di bob: dopo due tappe in terra americana, in quel di Lake Placid, ci si sposta verso il Vecchio Continente. Si va in scena nel week-end in quel di Winterberg (Germania). Ancora una volta al maschile per due volte andrà in scena il 4. Importante la prova di sabato perché assegnerà anche il titolo europeo, mentre quella di venerdì sarà valida solo per il massimo circuito internazionale. Il più atteso è il canadese Justin Kripps: in terra americana ha trovato un eccezionale due su due e vuole proseguire con questa striscia. I padroni di casa tedeschi però fanno paura: Francesco Friedrich ovviamente lancia la sfida, ma occhio a Johannes Lochner, già competitivo ad inizio stagione, ed al rientrante Nico Walther. Al femminile fa paura Kaillie Humphries. L’ex canadese, passata agli Stati Uniti, ha dominato in lungo e in largo in casa con due vittorie in due ... Leggi la notizia su oasport

Bob Coppa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bob Coppa