Blocco auto a Roma, il 3 gennaio stop ai veicoli inquinanti all’interno della Fascia Verde (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 3 gennaio il Campidoglio ha emanato lo stop per i veicoli inquinanti all'interno della Fascia Verde. Non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli PRE-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico. In diversi edifici i climatizzatori non potranno segnare più di 18 gradi. Leggi la notizia su roma.fanpage

