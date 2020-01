Blindur in concerto al Club 33 Giri: domenica il primo appuntamento del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – domenica 5 gennaio 2020, l’associazione culturale Club 33 Giri ospiterà il live dei Blindur, uno speciale concerto per farsi gli auguri per il nuovo anno e per cominciare al meglio la seconda parte della stagione musicale. Il concerto si terrà, dalle 21.30, nella sede dell’associazione, in via Perla (Central Park, incrocio con via Jan Palach) a Santa Maria Capua Vetere (Ce). I Blindur tornano sul palco del Club 33 Giri per portare il pubblico in viaggio attraverso le canzoni contenute nel secondo album “A”, uscito ad aprile 2019 per La Tempesta. Il live vestirà i brani in una speciale versione acustica che regalerà sfumature nuove e inaspettate ad un live assolutamente unico. “A” è il resoconto sull’inizio dei ... Leggi la notizia su anteprima24

