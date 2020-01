Berlusconi: “Passaggio di testimone in Forza Italia non all’ordine del giorno. Salvini? Leader avveduto, noi suoi garanti in Europa” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rimane alla guida di Forza Italia, definisce Matteo Salvini “leader avveduto” e rivendica agli azzurri il ruolo di garanti del centrodestra a Bruxelles. Silvio Berlusconi, intervistato da Repubblica, rilancia la coalizione di centrodestra e il suo partito che, lo riconosce, ha bisogno di rinnovarsi “per risalire da un livello di consenso non soddisfacente”. Ma dà anche per scontato che avranno un posto nel prossimo governo, quello che verrà dopo il Conte 2 che, per l’ex Cavaliere, è “tra i peggiori della storia”. “Un passaggio di testimone in Forza Italia non è all’ordine del giorno”, si legge nell’intervista con il quotidiano. “Dobbiamo riportare al voto i 7 milioni di Italiani che oggi non votano ma che, a domanda, si definiscono liberali, moderati, conservatori. Questo non significa naturalmente che Forza Italia non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Berlusconi: “Passaggio di testimone in Forza Italia non all’ordine del giorno. Salvini… - fattoquotidiano : Berlusconi: “Passaggio di testimone in Forza Italia non all’ordine del giorno. Salvini? Leader avveduto, noi suoi g… - Noovyis : (Berlusconi: “Passaggio di testimone in Forza Italia non all’ordine del giorno. Salvini? Leader avveduto, noi suoi… -