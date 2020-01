Benevento, addio alle campane per il vetro: il calendario della raccolta rifiuti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Iniziata la rimozione delle campane per la raccolta del vetro nelle strade cittadine. Le prime campane sono in corso di rimozione a partire dai quartieri Pacevecchia e Capodimonte. La cittadinanza sarà avvisata della rimozione tramite applicazione di adesivi sulle campane. Intanto si è completata la consegna dei carrellati ai condomini, mentre continua la consegna dei bidoncini alle utenze domestiche presso l’Ecocentro Comunale dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato. L’Ufficio dedicato a tale consegna resterà attivo fino al giorno 04/01/2020. Comunque chi non ha ancora ritirato il bidoncino potrà farlo anche dopo tale termine presso l’Ufficio Consegna Attrezzature, sito presso l’Ecocentro Comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. La raccolta porta a porta del vetro sarà avviata il giorno 06/01/2020, pertanto ... Leggi la notizia su anteprima24

