Bella Thorne incredibile: amore libero e pose in lingerie mozzafiato [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Esuberante, imprevedibile e sensuale, Bella Thorne è giovanissima, eppure è già conosciuta e apprezzata da moltissimi. Ha ricevuto anche tante critiche per il rapporto che ha con il sesso e con il suo corpo. Il mondo non è ancora pronto per lei! Il particolare rapporto con la nudità ed il sesso La ragazza è una hippie sfegatata, crede nell’amore libero, spesso è nuda o semi nuda sui social e non si vergogna a mostrarsi sotto la doccia o in pose provocanti. Il pubblico odierno, ancora molto pudico e legato alla religione, non accetta questa sua sfrenatezza e tende a lasciarsi andare ai giudizi e ai cattivi commenti. Ma a Bella non importa, ha cominciato a recitare in tenera età come ballerina nel programma “Shake it up” di Disney Channel al fianco di Zendaya. Ora è una regista di film porno. E’ molto conosciuta in Italia per la sua relazione poliamorosa ... Leggi la notizia su velvetgossip

