Belen Rodriguez e Stefano De Martino, coccole bollenti in vacanza sulla neve (FOTO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono concessi la prima vacanza del nuovo anno in Svizzera, tra la neve e coccole bollenti. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tra coccole bollenti, neve, FOTO e polemiche social, si stanno concedendo la prima vacanza del 2020, in Svizzera, come documentano gli ultimi post sui social della showgirl argentina. Belli e più innamorati che mai, marito e moglie si stanno godendo la settimana bianca a Saint Moritz, tra cime innevate, panorami da sogno ma anche tanti momenti intimi, che Belen Rodriguez sta condividendo con molta generosità tra i suoi follower. A cui non è naturalmente sfuggito il post su Instagram in cui la soubrette argentina ha dichiarato tutta la propria passione per il marito Stefano ... Leggi la notizia su movieplayer

MeritaBiz : Come avere un profilo #VIP come quello di #BelenRodriguez su #Instagram. ? Scarica la guida gratuita ?… - Alessan02694862 : Comunque mi permetto di dire una cosa ma tutti quelli che criticano Diletta Leotta o Wanda Icardi, chi hanno come c… - KontroKulturaa : Stefano De Martino fa tremare Belen Rodriguez, spunta un’altra donna: la clamorosa indiscrezione [FOTO] - -