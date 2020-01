Befana in anticipo per i bambini del Ruggi: regalo dell’Associazione Nazionale Commercialisti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Domani mattina, alle ore 10.30, l’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno consegnerà un prezioso e funzionale regalo al reparto di Neonatologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. Un’epifania anticipata, quindi, che consolida una lodevole iniziativa che si ripete per il quinto anno consecutivo diventando, così, un imperdibile appuntamento di inizio anno che persegue il vero spirito natalizio fatto di generosità, altruismo e sensibilità. Un’iniziativa che, oltremodo, dimostra come i commercialisti salernitani siano vicini e sensibili alla salute dei cittadini, soprattutto dei più piccini, e alle problematiche del territorio manifestando la forte sinergia tra il mondo dei professionisti, delle associazioni e delle amministrazioni pubbliche. Per quest’anno, in presenza del primario ... Leggi la notizia su anteprima24

