Beautiful: un personaggio amato morirà nel 2020? Le anticipazioni americane (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il destino del matrimonio di Ridge e Brooke Forrester continuerà ad essere uno degli elementi in primo piano per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful di inizio 2020. I due cercheranno di salvare il loro rapporto, con lo stilista deciso a far funzionare le cose (per quanto per lui sia impossibile stare con una donna che detesta così profondamente suo figlio Thomas). Senza rivelare molto degli eventi futuri, il comunicato ufficiale per il nuovo anno conferma che Shauna Fulton resterà in disparte ad osservare la situazione della coppia: la donna è arrivata a Los Angeles e ha finito per restare affascinata da Ridge, sognando un futuro con lui. Beautiful, news americane: HEATHER TOM (Katie) è tornata sul set “Imbarcarsi in un nuovo triangolo per Ridge e Brooke è divertente ed avere Denise Richards nel ruolo di Shauna è un sogno che diventa realtà“, ha commentato Brad ... Leggi la notizia su tvsoap

