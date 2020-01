Basket, Cecilia Zandalasini: “Punto alle Final Four di Eurolega quest’anno, in Nazionale abbiamo bisogno delle giovani forti” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cecilia Zandalasini è pronta ad immergersi nell’anno solare 2020 con grandi ambizioni legate specialmente al suo club, come ha spiegato in una lunga intervista rilasciata alla Fiba. La punta di diamante del Basket femminile italiano, alla seconda stagione consecutiva in Turchia con la maglia del Fenerbache, ha parlato dei suoi obiettivi stagionali toccando anche l’argomento Italia guardando sia al passato che al futuro. Di seguito un estratto della sua intervista: “Prima di arrivare qui ad Istanbul, conoscevo la squadra e la società solamente dalle battaglie che facevamo ogni volta che incontravo il Fenerbache ai tempi del Famila Schio. Fin dal primo giorno c’erano grandi aspettative su di me e sulla squadra, lo potevi sentire con mano. Sono fortunata che riesco a concentrarmi su ciò che la squadra ha bisogno e su ciò che il coach mi chiede, senza farmi condizionare troppo ... Leggi la notizia su forzazzurri

