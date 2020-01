Barbara d’Urso struccata e senza veli: lascia il web senza parole [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il tempo non passa per Barbara d’Urso, 62 anni, che sembra non conoscere gli effetti del tempo che passa. Energica, vitale, sensuale e sempre ottimista, la conduttrice non ha perso un briciolo del suo fascino nel corso degli anni. Anzi, Barbara continua ad incantare sia il pubblico televisivo che quello del web, tenendo alti i record d’ascolti e i ritmi di lavoro serrati. La d’Urso continua ad essere una delle donne più belle della televisione italiana, sensuale e affascinante anche lontana dai riflettori. Lo conferma, infatti, l’ultimo bellissimo scatto pubblicato dalla conduttrice sui social. Barbara, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del gran rientro televisivo, ha condiviso con i suoi 2,4 milioni di follower una FOTO insolita. Sfoggiando un look completamente acqua e sapone, la conduttrice si è mostrata struccata e in costume da ... Leggi la notizia su velvetgossip

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - KontroKulturaa : Barbara D’Urso rompe il silenzio: 'È lui l’uomo che ho amato di più in tutta la mia vita...' [FOTO] - -