Barbara D'Urso senza trucco su Instagram: «E tira e ritira, stira e lucida, pare la sorella di Ridge» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Barbara D'Urso si gode gli ultimi giorni di sole, mare e relax a Dubai, perla degli Emirati Arabi, dove ha scelto di trascorrere le feste e dare il benvenuto al nuovo anno. «Buongiorno!!! Pronta per una gita nel deserto, volete venire con me?!? Non perdetevi le prossime storie!!!», ha domandato Carmelita ai suoi numerosi follower, che però sono rimasti colpiti dal fatto che la conduttrice fosse senza trucco. Eh già, non c'è traccia del make up… «E tira e ritira, stira e lucida, pare la sorella di Ridge», Barbara D'Urso incredibile senza trucco Il selfie su Instagram in riva al mare mostra Barbara D'Urso senza trucco. Capelli mossi dal vento, décolleté in bella mostra e occhio languido sono gli ingredienti dello scatto, che non è passato inosservato. Nel giro di un paio d'ore già quasi 40mila "mi piace" e decine di commenti degli utenti.

