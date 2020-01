Barbara d' Urso senza trucco | lo scatto virale che conquista la rete

Barbara D’Urso - il copricostume bianco si apre tutto : fan in delirio – FOTO : Barbara D’Urso, il copricostume bianco si apre tutto: fan in delirio dopo aver visto lo scatto della bellissima conduttrice televisiva. Barbara D’Urso è di una bellezza disarmante e i suoi continui scatti sui social non fanno altro che evidenziare questo dato incontrovertibile. La bellissima conduttrice televisiva, attrice e scrittrice italiana è in vacanza in questi […] L'articolo Barbara D’Urso, il copricostume bianco ...

Barbara d’Urso struccata e senza veli : lascia il web senza parole [FOTO] : Il tempo non passa per Barbara d’Urso, 62 anni, che sembra non conoscere gli effetti del tempo che passa. Energica, vitale, sensuale e sempre ottimista, la conduttrice non ha perso un briciolo del suo fascino nel corso degli anni. Anzi, Barbara continua ad incantare sia il pubblico televisivo che quello del web, tenendo alti i record d’ascolti e i ritmi di lavoro serrati. La d’Urso continua ad essere una delle donne più belle ...

Barbara D’Urso rompe il silenzio : ‘È lui l’uomo che ho amato di più in tutta la mia vita…’ [FOTO] : Barbara D’Urso e le vacanze natalizie lontano dall’Italia Dopo aver staccato la spina, Barbara D’Urso ha deciso di lasciare l’Italia per trascorrere le feste natalizie insieme ai suoi figli Emanuele e Giammauro Berardi. Lady Cologno prima è volata a Madrid per trascorrere il Santo Natale in terra iberica. Successivamente Carmelita ha raggiunto Dubay per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ma oltre ai figli è con ...

‘Hanno usato la mia malattia…’ : lo sfogo di Lorenzo Crespi - frecciata velenosa a Barbara D’Urso? : Lorenzo Crespi contro coloro che lo hanno usato per la sua malattia Lorenzo Crespi è stato ospite a Vieni da me, il contenitore pomeridiano di Rai Uno. Il noto attore siciliano ha accettato di rispondere alle domande al buio che gli ha fatto la padrona di casa Caterina Balivo. L’uomo ha parlato di tutto: carriera, drammi, malattia e l’impossibilità di trovare un nuovo lavoro. E a proposito di stato di salute, ricordiamo che nel 2010 ...

Capodanno a Dubai per Barbara d’Urso che accoglie il 2020 tra spiagge e palme (FOTO) : Non aveva rivelato ai suoi followers quale fosse la destinazione per le vacanze natalizie ma poi Barbara d’Urso, postando le immagini delle sue ferie, ha fatto ben capire dove si trovi! La conduttrice di Canale 5 ha scelto una meta calda per dare l’addio al 2019 e il benvenuto al 2020. Messa da parte la sua paura del volo, la conduttrice ha scelto Dubai per iniziare alla grande il nuovo anno: caldo, spiagge, mare e palme. Un viaggio ...

Barbara D’Urso Instagram - scatto bollente a bordo piscina : «Ridicola! Mamma mia - non ti smentisci mai» : Non potevano certamente mancare su Instagram gli auguri di buon anno nuovo della popolare conduttrice Barbara D’Urso. Carmelita ha voluto pubblicare qualche ora fa sul suo profilo una foto da Dubai, perla degli Emirati Arabi, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax prima del ritorno in tv. La presentatrice partenopea, che il 6 maggio 2020 compirà 63 anni, non poteva però scegliere uno scatto qualunque, troppo ...

Barbara D’Urso - la rivelazione : “È l’uomo che ho amato di più…” : Sulla vita sentimentale di Barbara D’Urso è calato il silenzio. Ogni tanto serpeggia qualche rumors, ma nulla di confermato: la regina di Mediaset è felicemente single dopo varie vicissitudini sentimentali. Oggi è completamente concentrata sulla sua carriera e vita professionale, ma c’è stato un tempo in cui ha amato perdutamente un uomo. Si tratta del suo ex compagno Berardi, padre dei suoi due figli. Mauro Berardi ex compagno di ...

Barbara D’Urso - il post clamoroso di Mezzetti : flirt reale? : Al nuovo “scottante” post di Alberto Mezzetti su Instagram, Barbara D’Urso ha reagito, si può dire, con grande superiorità e buonsenso. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto il silenzio, ancora una volta. L’ex vincitore del Grande Fratello ha recentemente condiviso un post su IG in cui lascia intendere che tra lei e la regina di Canale 5 ci sia stato un flirt in passato. La D’Urso ha deciso di ignorare il tutto ...

Festival di Sanremo - arriva la versione Mediaset con Barbara d’Urso? : Sarebbe già in preparazione il progetto di un anti-Sanremo targato Mediaset. Il settimanale Vero nei giorni scorsi ha lanciato la notizia che ha già fatto molto discutere sul web. Secondo il giornale al timone dell’ambizioso progetto dovrebbe esserci niente di meno che l’instancabile Barbara d’Urso, conduttrice di punta della rete. Il progetto per contrastare la kermesse Rai Nelle pagine del settimanale Vero si legge: “L’anno prossimo ...