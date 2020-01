Bake off Italia – All Stars Battle: Flavio Montrucchio conduce la sfida delle sfide (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bake Off Italia – All Stars Battle: da domani, venerdì 3 gennaio 2020, su Real Time arriva il nuovo spin-off di Bake Off. I protagonisti sono i migliori pasticceri amatoriali delle passate edizioni che non hanno vinto e sono in cerca di una seconda possibilità. Il programma, composto da tre puntate condotte da Flavio Montrucchio, cambia struttura: i tre giudici, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara per la prima volta si trasformano in capitani di altrettante squadre. I loro team dovranno affrontare tre prove, la rush, la wow e la extreme. La Rush è una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce. La Wow è incentrata sullo stupore. La Extreme è l’ultima chance per salvarsi. Nell’ultima puntata i concorrenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro e solo uno sarà il vincitore. Sotto il tendone montato nel parco di Villa ... Leggi la notizia su trendit

morganbarraco : #BakeOffItalia - All Stars Battle: dal 3 gennaio, la sfida delle sfide - TopChefIT : RT @ilGioMB: @NathanDelMare Pensarlo con lo chef Carrara a bake off stars venerdì ... UN PORNO inizierebbe benissimo !!! - ilGioMB : @NathanDelMare Pensarlo con lo chef Carrara a bake off stars venerdì ... UN PORNO inizierebbe benissimo !!! -