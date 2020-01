Bake Off Italia All Stars Battle con Flavio Montrucchio da venerdì 3 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Bake Off Italia All Stars Battle dal 3 gennaio condotto da Flavio Montrucchio Tre appuntamenti su Real Time La formula di Bake Off piace al pubblico Italiano e così dopo il successo della settima edizione, dopo la versione Junior arriva anche per tre appuntamenti una versione sfida tra ex concorrenti: Bake Off Italia All Stars Battle, i migliori pasticceri amatoriali delle stagioni passate si sfideranno a colpi di dolci per vincere il titolo di Migliore tra i Migliori. Un po’ un modo per tenere vivo Bake Off tutto l’anno su Real Time. A condurre i tre appuntamenti di dal 3 gennaio arriva Flavio Montrucchio, che prende così il posto di Benedetta Parodi occupato nella versione Junior da Katia Follesa. Montrucchio dal 7 gennaio sarà anche alla guida delle nuove puntate di Primo Appuntamento. “Considero la conduzione di All Stars Battle una sorta di premio da parte della rete ... Leggi la notizia su dituttounpop

Notiziedi_it : Bake Off Italia | La torta di Ciliegie di Riccardo - Notiziedi_it : ‘Bake Off Italia – All Stars Battle’, Flavio Montrucchio conduce la sfida delle sfide -