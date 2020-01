Avete già visto il film fan-made su Obi-Wan Kenobi? (Di giovedì 2 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=3uDwjIBR9s4 Che sia piaciuta o meno la conclusione contenuta nel nono capitolo, dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker molti fan si sentono ormai orfani di una delle saghe fantascientifiche più longeve e amate degli ultimi decenni. Ovviamente, questo universo narrativo è lungi dall’essere effettivamente concluso: oltre a un nuovo film previsto per il dicembre 2022, ci sono sempre le serie tv su Disney+: negli Stati Uniti si è appena conclusa la prima stagione di The Mandalorian, da noi a marzo, e avrà di sicuro altri nuovi episodi; arriveranno ben presto anche i titoli su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi. Quest’ultimo è al centro di un interessante film fan-made diffuso in queste settimane gratuitamente su YouTube, che porta il titolo ufficiale proprio di Kenobi: A Star Wars Fan film.  A crearlo è stato Jason Satterland, un regista con un’esperienza di ... Leggi la notizia su wired

