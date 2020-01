Avellino, l’Ato Rifiuti si difende: “Dette tante inesattezze in questo periodo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Ato Rifiuti. Di seguito il testo integrale: “Le festività natalizie hanno dato il via libera ad un nuovo gioco: chi la spara più grossa sull’Ato Rifiuti. E’ comprensibile che il lavoro fatto per la sua costituzione e la definizione del piano d’ambito abbiano suscitato gli interessi di tanti che, ora, vorrebbero sedersi ad una tavola apparecchiata. Ciò che è meno comprensibile, invece, è il contenuto dei commenti arrivati da politici e amministratori, frutto dell’improvvisazione e dell’impreparazione sull’argomento. Peraltro, non è la prima volta che il Deputato del Movimento Cinque Stelle Michele Gubitosa scivola sull’Ato Rifiuti e prende una vera e propria cantonata. Sparare cose a caso, solo per il gusto di intervenire su un determinato argomento, allontana molto più i cittadini dalla ... Leggi la notizia su anteprima24

